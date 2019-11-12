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Bot ve Çizmelerde Sepette %25 İndirim
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Maksimum 79,99TL
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Ayakkabının Yıldızlarında Sepette %25 İndirim
ALIŞVERİŞE BAŞLA
Çok Satan Kadın Ürünleri
ALIŞVERİŞE BAŞLA
Seçili Erkek Ürünlerinde Etiketin Yarısı
ALIŞVERİŞE BAŞLA
Çok Satan Erkek Ürünleri
ALIŞVERİŞE BAŞLA
Tüm İndirimlere Ek Sepette %25 İndirim
ALIŞVERİŞE BAŞLA
Maksimum 150TL + Sepette %25 İndirim
ALIŞVERİŞE BAŞLA
Casual Seçimler Maksimum 199TL
ALIŞVERİŞE BAŞLA
Erkek Şıklığı %50'ye Varan İndirimlere Ek Sepette %25 İndirim
ALIŞVERİŞE BAŞLA
Seçili Çocuk Ürünlerinde Etiketin Yarısı
ALIŞVERİŞE BAŞLA
Tüm İndirimlere Ek Sepette %25 İndirim
ALIŞVERİŞE BAŞLA
Çocuk Sneakerlarında %50'ye Varan İndirimlere Ek Sepette %25 İndirim
ALIŞVERİŞE BAŞLA
99TL ve Altı Çocuk Ürünlerinde Sepette %25 İndirim
ALIŞVERİŞE BAŞLA
Seçili Çocuk Ürünlerinde Sepette %25 İndirim
ALIŞVERİŞE BAŞLA
Çok Satan Çocuk Ürünleri
ALIŞVERİŞE BAŞLA
Sneaker Ürünlerde İndirimlere Ek Sepette %25 İndirim
ALIŞVERİŞE BAŞLA
Kinetix Lumberjack Torex-U.S. Polo İndirimlere Ek %25 Sepet İndirim
ALIŞVERİŞE BAŞLA
Dünya Markalarında Sepette %25'e Varan İndirim
ALIŞVERİŞE BAŞLA
Spor Ayakkabılarında Efsane Fiyatlar
ALIŞVERİŞE BAŞLA
Çoraplarda 1 Alana 1 Bedava
ALIŞVERİŞE BAŞLA
Şal ve Pareolarda 1 Alana 1 Bedava
ALIŞVERİŞE BAŞLA
Sportif Şıklık Tekstil Ürünlerinde Sepette %25 İndirim
ALIŞVERİŞE BAŞLA
Yeni Sezon Aksesuarlarda Sepette %25 İndirim
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Kupon Çılgınlığı

Muhteşem İndirim Günleri

Muhteşem İndirim Kuponları 1 - 12 Kasım 2019 kazanılabilir. Kazanılan kuponlar 8-12 Kasım 2019 tarihleri arasında kullanılabilir.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

92.511774.P Beyaz Kız Çocuk Sneaker AyakkabıPolaris69,99 TL39,99 TL
SUEDE BOW UPRISING WN S Lila Kadın Sneaker AyakkabıPuma499,90 TL199,99 TL
WMNS NIKE MD RUNNER 2 Siyah Kadın Sneaker AyakkabıNike429,99 TL
CAPELLA 9PR Lacivert Erkek Koşu AyakkabısıKinetix89,99 TL49,99 TL
ULTRON 9PR Siyah Erkek Sneaker AyakkabıLumberjack149,99 TL99,99 TL
NEGAL Siyah Erkek Koşu AyakkabısıTorex79,99 TL59,99 TL
HOOPS 2.0 K Koyu Mavi Unisex Çocuk Sneaker Ayakkabıadidas319,00 TL249,99 TL
IGNITE FLASH EVOKNIT Siyah Erkek Sneaker AyakkabıPuma549,99 TL349,99 TL
BMW MMS DRIFT CAT 5 ULTRA Mavi Erkek Sneaker AyakkabıPuma579,99 TL349,99 TL
FRANCO Lacivert Erkek Sneaker AyakkabıU.S. Polo Assn.139,99 TL89,99 TL

Flo Muhteşem İndirim Günleri

FLO'da birbirinden avantajlı kasım indirimleri başladı! Zengin ürün seçenekleri ile her yaş grubuna hitap eden FLO, bu yıl kasım ayı kampanyaları ile aklınızı alacak. Bebek, çocuk, genç ve yetişkinler için giyim, ayakkabı ve aksesuar kategorilerinde çok sayıda ürün seçeneği sunan FLO'nun, kasım ayına özel efsane indirimleri ile doyasıya alışveriş yapmaya hazır olun!

Flo İndirim Kuponları

Amerikalıların meşhur Black Friday geleneğine alternatif olarak kasım ayı alışveriş festivali, bir süredir dünyanın dört bir yanında çılgın indirimlerle kutlanıyor. Kasım ayının başında başlayacak olan etkinlikte pek çok prestijli marka, satışa sunduğu ürünlerde sürpriz indirimler uyguluyor. FLO’da Kasım ayına özel olarak efsaneleşen alışveriş festivalinde, onlarca ünlü markanın birbirinden şık ve kullanışlı ürünlerini % 50'ye varan indirimlerle sizinle buluşturuyor. İddialı stilettolardan en rahat spor ayakkabılara; spor giyim ürünlerinden güneş gözlüğüne kadar, aklınıza gelebilecek birçok farklı kategoride zengin ürün seçeneğine sahip olan FLO'da muhteşem indirim festivalinin tadı bambaşka!

FLO Kasım İndirimleri İle Kapınızı Çalıyor

Erkek, kadın ve çocuk ürünlerinde efsane indirimlerle kapınızı çalan FLO; bu yıl kışa hazırlık sürecinde ihtiyacınız olan ne varsa kasım ayı için yaptığı muhteşem indirimlerle önünüze sunuyor. Sweatshirt, eşofman, mont, yelek gibi giyim ürünlerinin yanı sıra birbirinden şık bot ve çizme modelleri ile kış stilinizi tamamlayan FLO; kasım ayına özel cazip fiyatlarıyla ünlü markaların sevilen ürünlerini sizlerle buluşturuyor. The North Face, U.S Polo ASSN, Lumberjack ve Mavi gibi isimlerin aralarında bulunduğu ünlü markalar; farklı fonksiyonlara sahip bot ve çizme modellerinde geçerli olan muhteşem indirimleri ile FLO'da sizi bekliyor. Klasik bot, işçi botu, kar botu, askeri bot, topuklu bot, bootie gibi farklı başlıklara ayrılan yüzlerce bot seçeneğine uygun fiyatlarla sahip olmak istiyorsanız FLO'nun kasım ayına özel muhteşem indirimini kaçırmayın!

Kış aylarında ayakkabı tercihini çizmeden yana kullanan kadınlar içinse birbirinden şık modeller mevcut! Yağmur çizmesi, klasik çizme, topuklu çizme ve diz üstü çizme başlıkları altında aradığınız tüm modeller sürpriz fiyatlarla FLO’da sizi bekliyor olacak. Kasıma özel bu sürprizler sayesinde kışın ayaklarınız sıcak, paranız ise cebinizde kalacak!

Spor Giyimde Muhteşem Kampanyalar

Hem günlük tarzınızın tamamlayıcısı olarak hem de sportif aktivitelerde kullanabileceğiniz birbirinden şık spor giyim ürünleri muhteşem indirim kampanyaları ile FLO vitrinlerindeki yerini alıyor. Sweatshirtten formaya, spor ayakkabıdan eşofman takımı ve atletik taytlara; spor giyime dair aradığınız ne varsa FLO’da! Üstelik indirim kuponları sayesinde bu ürünlerin hepsi, akıl almaz fiyatlarla karşınıza çıkıyor. Sportif kombinleri tamamlayan en önemli parça olarak spor ayakkabı seçeneklerinde ise; yürüyüş ayakkabısı, fitness ayakkabısı, krampon, halı saha ve basketbol ayakkabısı gibi farklı ayakkabı modelleri FLO’nun zengin ürün seçenekleri arasında sizleri bekliyor. Flo kasım indirimleri sayesinde uygun fiyata satın alacağınız bu ürünlerle spor yapmanın tadını doyasıya yaşayabilir; bu yıl kasım ayında avantajlı alışverişin keyfini FLO’da sürebilirsiniz.

Çocuk Ürünlerinde Yüzünüzü Güldürecek Muheşem İndirimler

Çocuk ürünlerinde her mevsime uygun onlarca seçenek bulabileceğiniz FLO’da, on bir on bir indirimi sayesinde mevsimlik veya ileriye yönelik birçok ihtiyacınızı uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz. Kış aylarında çocuklarınızın ayaklarını koruyacak bot ve çizme modellerini kasım indirimleri sayesinde ucuza satın alabilir; ilkbaharda giyebilecekleri cıvıl cıvıl spor ayakkabı modellerini önceden alarak hesaplı alışverişin tadını çıkarabilirsiniz. FLO’nun ürün gamında yer alan çocuk ayakkabı modellerinin yanı sıra bebekler için birbirinden sevimli patik modellerini keşfedebilir; on bir on bir kampanyası ile her yaştaki çocuğun ihtiyacına uygun ayakkabıyı FLO’da bulabilirsiniz. Ayrıca, ayakkabıya uygun çocuk çanta ve aksesuar kategorilerinde de kampanya süresince sürpriz indirimler sizi bekliyor. Çocukların hayal dünyasına hitap eden, özel Disney tasarımlı çanta ve ayakkabı kombinleri ile çocuklarınızı mutlu etmeye hazır olun! Dilerseniz, çocuk giyim kategorisinde yer alan spor giyim ürünleri ile çocuklarınızın tarzını FLO kalitesiyle tamamlayabilirsiniz.

Ünlü Markaların Ürünlerinde Dev İndirimler

Başta Adidas, Nike, Puma, Reebok, Hummel, Kinetix, Lumberjack ve U.S. Polo ASSN gibi isimler olmak üzere; FLO’da birçok ünlü markaya ait ürün seçeneklerine ulaşabilirsiniz. İlgilendiğiniz kategoriye uygun olarak değişiklik gösteren markaların ürünlerini flo kampanyası sayesinde hayalinizdekinden bile daha uygun fiyatlara FLO’da bulabilirsiniz. Bunun yanında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon gibi ünlü takımların lisanslı ürünleri de FLO’nun ürün gamında bulunuyor. On bir on bir fırsatları sayesinde tutkulu taraftarlar, takımına ait ürünlere en uygun fiyatlarla sahip olma şansı yakalıyor. Dilerseniz siz de kendiniz veya çocuğunuz için, tuttuğunuz takımın lisanslı ürünlerini kasım ayı indirimleri ile avantajlı fiyatlarla satın alabilirsiniz.

Birbirinden Şık Aksesuarlarda Muhteşem Kasım İndirimleri

Hem şık hem de spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olan birbirinden kullanışlı aksesuarlarda kasım ayı indirimlerinden yararlanmayı unutmayın! Soğuk havalarda sizi koruyacak atkı, bere, eldivenlerde ve kullanımına göre farklı sınıflara ayrılan çanta modellerinde FLO’nun muhteşem on bir on bir indirimlerini kaçırmayın. Abiye çantalar, portföyler, omuz, sırt, bel, laptop, plaj, makyaj ve postacı çantalarında en uygun fiyat seçenekleri FLO’da! Çanta ve kışlık aksesuar alışverişlerinizin yanı sıra kemer, cüzdan, güneş gözlüğü, saat gibi ihtiyaçlarınızı da FLO’nun muhteşem kasım kampanyaları arasında bulabilir; dilediğiniz ürünü FLO’nun internet sitesinde sepetinize atarak; kolayca sipariş edebilirsiniz.

Siz de FLO farkını yaşatan, birbirinden şık ve kaliteli ürünlere uygun fiyatlarla sahip olmak istiyorsanız, acele edin! Sepete eklediğiniz ürünlerden dilediğinizi kampanya süresince indirimli fiyatlarla satın almanın mutluluğunu yaşayın!

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